Almanya'dan Avrupa için ortak hava savunma sistemi önerisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Havadan ve uzaydan gelen tehditlere karşı savunma söz konusu olduğunda Avrupa'da yapacak çok işimiz var. Bu nedenle Almanya'da önümüzdeki yıllarda hava savunmamıza çok önemli yatırımlar yapacağız.

Aynı zamanda Almanya, en başından itibaren gelecekteki hava savunmasını Avrupalı ​​komşularımızın eğer isterlerse dahil olabilecekleri şekilde tasarlayacak" dedi.

Şansölye, ortak bir hava savunma kalkanının sürdürülmesinin, her bir Avrupa ülkesinin kendi savunma çözümlerini geliştirmeye devam etmesinden “daha ​​verimli ve uygun maliyetli” olacağını belirtti.

Scholz , "Ayrıca, bir bütün olarak Avrupa için bir güvenlik kazancı ve NATO içindeki Avrupa sütununu güçlendirmekten bahsettiğimizde ne demek istediğimizin olağanüstü bir örneği olacaktır" dedi.

Alman lider ayrıca, Berlin'in bir yük paylaşım planının parçası olarak Ukrayna'nın gelişmiş topçu ve hava savunma silahları edinmesine yardımcı olmak için "özel sorumluluk" üstlenebileceğini söyledi .

Geçen ay AB, ortak silah alımlarını artırmak ve Ukrayna'ya yapılan silah teslimatları nedeniyle tükenen askeri stokları yenilemek için 500 milyon euro harcamayı kabul etti.