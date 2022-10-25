Almanya'dan dikkat çeken Ukrayna hamlesi
Rusya-Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Avrupa 25.10.2022, 08:43 25.10.2022, 08:52
Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.
Savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Uluslararası Haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine geçti.
Alman basını Steinmeier'in Zelenski ile görüşeceğini yazdı.
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