Almanya'dan FETÖ ile ilgili malumun ilanı

Alman hükümeti, kendilerine yöneltilen bir soru önergesine verdiği cevapta, FETÖ'ye karşı adım atmadıklarını itiraf etti. Cevap metninde, "Türkiye'den gelen taleplere rağmen hiçbir şekilde karşılıklı adli yardım yapılmamıştır" denildi.

Almanya'da sol partili bir milletvekili, geçtiğimiz aylarda hükümete, Türkiye'den FETÖ'ye dair talep gelip gelmediğine ilişkin bir soru yöneltmişti.

Soru önergesine cevap veren Alman hükümeti, "Türkiye'den gelen taleplere rağmen hiçbir şekilde karşılıklı adli yardım yapılmamıştır" ifadesini kullandı.

Öte yandan Alman hükümeti, yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni (DİTİB) "takip edilmesi gereken kurum” olarak gösterdi.

Kaynak: Yeni Şafak