Almanya'dan "gaz arzında sıkıntı yok" mesajı

Müller, Alman Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, kış sezonu sona erdiğinde ülkedeki gaz depolama tesislerinin yüzde 50'den fazla dolu olmasını beklediklerini kaydetti.

Ülkede gaz arzında sıkıntı olmadığını ifade eden Müller, "Tüm belirsizliğe rağmen, bu kış bir şeylerin ters gitmesini beklemiyorum. Şimdi önümüzdeki kışa odaklanıyoruz." dedi.

Müller, Almanya'da bulunan 47 gaz depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 90'ı aştığını belirterek, "Ocak ayında doluluk nadiren bu kadar yüksek olduğu için dikkate değer bir oran." ifadesini kullandı.

2022'de yükselen ancak son zamanlarda tekrar düşen gaz fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Müller, "Fiyat dalgalanmalarının son bulmasını bekliyorum. Gaz maliyeti şu anda 2021 Aralık ile aynı. Önümüzdeki 1-2 yıl boyunca güvenebileceğimiz bir fiyat platosuna ulaştığımızı gösterecek çok şey var." diye konuştu.

Alman hükümeti, kış aylarında enerji alanında sıkıntı yaşanmaması için tüketicileri yüzde 20 enerji tasarruf yapmaya çağırmıştı.

Almanya Gaz Depolama Girişimi verilerine göre, Almanya'da 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisinin toplam kapasitesi yaklaşık 24 milyar metreküp düzeyinde.