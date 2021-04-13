Almanya'dan PKK'lı teröriste hapis cezası

Celle Yüksek Eyalet Mahkemesinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşı 50 yaşındaki kişinin Mart 2018’den Mayıs 2019’a kadar terör örgütünün Wesermarsch bölgesinin sözde sorumlusu olduğunun saptandığı bilgisi paylaşıldı.

Sanığın terör örgütü PKK için bağış topladığı ve bunu üst kademeye ilettiği ifade edilen açıklamada, bu kişinin ayrıca PKK’yı desteklemek amacıyla eylemler ve gösteriler düzenlediği ve buralara katılmaları için insanları yönlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, özellikle soruşturma yapan polislerin ifadelerinden ve telekomünikasyon izlenmesinden elde edilen verilerde sanığın hiyerarşik olarak PKK’nın sözde Bremen bölge sorumlusuna bağlı olduğu ve ondan talimat aldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sanığın "yabancı terör örgütüne üye olmaktan" 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olduğu belirtildi.