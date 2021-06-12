Almanya'dan Rus ve Çin aşısı için karar

Avrupa Parlamentosu dün Aşı Pasaportu'nu onayladı ve 1 Temmuz itibariyle üye ülkelerde yürürlüğe girecek. Almanya ise Aşı Pasaportu'nu en erken 10, en geç 14 Haziran itibariyle başlatıyor. Ama AB'nin Aşı Pasaportu'nda Çin'in Sinovac aşısı ile Rusya'nın Sputnik V aşısı yok.

Bu aşılar, Avrupa İlaç Onay Kurumu EMA'dan “kullanım onayı” alırsa tanınacak.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Alman Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile görüşme halinde olduklarını ve AB'nin aşı pasaportunun dünya çapında tanınmasını umduklarını belirtti.

Doktorlar Sinovac’ı sordu

Sözcü Kautz, Alman doktorların yayın organı Aerzte Zeitung tarafından sorulan, “Çin, Rus ya da Küba aşıları Avrupa Aşı Pasaportu'nda yer alacak mı?” sorusuna, “Bunlar ancak onay alır ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilirse tanınabilir” dedi.

Böylece Türkiye'de Sinovac aşısı olanlar, AB'ye ziyaretleri öncesi ve sonrası, yine corona virüsü kurallarına tabi olacak. Her iki aşının EMA tarafından kontrolü sürüyor. Bir kaç ay içerisinde onay ya da red kararının çıkması bekleniyor.