Almanya darbe planının ardından silah yasalarını sıkılaştıracak

Alman polisi, Avrupa’nın en istikrarlı demokrasilerinden birinde birçok kişiyi şok eden komploya karıştıkları şüphesiyle geçen hafta 25 kişiyi gözaltına aldı.



Savcılara göre zanlıların çoğu, modern Alman devletinin varlığını reddeden aşırı sağcı Reichsbuerger (Reich Vatandaşları) hareketinin üyeleriydi.



İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, hareketin geçen yıl 2 bin kişi artarak 23 bine çıkması göz önüne alındığında, Reichsbuerger’in Almanya için artan bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.



Faeser, “Bunlar zararsız çılgın insanlar değil, şu anda mahkeme öncesi gözaltında oturan şüpheli teröristler” dedi.



Savcılar, şüpheliler arasında silahlı ve bunları nasıl kullanacaklarını bilen kişilerin olduğunu, mevcut ve eski ordu üyelerini saflarına çekmeye teşebbüs ettiklerini ve silah stokladıklarını bildirdi.



Faeser, “Tüm yetkililerin silahsızlanma için azami baskı uygulamasını istiyoruz” diyerek, bu nedenle hükümetin silah yasalarını kısa süre içinde daha da sıkılaştıracağını vurguladı.



Baskınlardan önce yetkililer, binden fazla Reichsbuerger üyesinin silahlarına el koydu. Bununla birlikte, özel ateşli silah bulundurmanın nadir olduğu bir ülkede en az 500 kişinin hala silah ruhsatına sahip olduğuna inanılıyor.

Şarku’l Avsat