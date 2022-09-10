Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Kiev'e sürpriz ziyaret

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta Berlin'in Ukrayna'ya desteğini göstermek için Kiev'i ziyaret ettiğini belirtti.



Baerbock yaptığı açıklamada, "Bize güvenebileceklerini göstermek için bugün (Cumartesi) Kiev'e geldim. Silah tedariki, insani ve mali destek yoluyla gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



Bu, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'e ikinci ziyareti.

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