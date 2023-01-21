Almanya Ezidiler'e yapılanlar için 'soykırım' dedi

Almanya'da Federal Meclis, DEAŞ'ın in Irak ve Suriye'de Ezidilere yönelik katliamlarını soykırım olarak tanıdı. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) hazırladığı karar tasarısı, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Alman parlamentosunda bugün kabul edilen kararda, "Alman Federal Meclisi DEAŞ'ın işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçların mağdurları önünde eğilmektedir" ifadelerine yer verildi. Meclisin DEAŞ üyelerinin işlediği suçları "Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ndeki tanım uyarınca bir soykırım olarak" tanıdığı belirtildi.

Dünya genelinde en büyük Ezidi diasporasının Almanya'da yaşadığına dikkat çekilen kararda ayrıca, "Ezidilere yönelik soykırıma yönelik kamuoyunun dikkatini çekmek ve soykırımın hatırlanmasını sağlamak Almanya'nın toplumsal sorumlulukları arasında olmak zorundadır" denildi.

Federal Meclis'in aldığı karar hukuken bağlayıcı bir karakter taşımamakla birlikte tarihi ve politik bir anlama sahip.

DEAŞ, 2014 yılında, Ezidilerin yüzyıllardır yaşadığı Irak'ın kuzeybatısındaki Sincar bölgesini işgal etmişti. İşgal sırasında DEAŞ'ın öldürdüğü Ezidilerin sayısının 5 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Binlerce Ezidi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalırken, DEAŞ'ın eline geçenlerin bir kısmı köleleştirilmiş, kadın ve çocuklara sistematik olarak tecavüz edilmişti. Yaklaşık 3 bin Ezidinin halen DEAŞ üyelerinin elinde ya da kayıp olduğu tahmin ediliyor.