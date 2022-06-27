Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü "şoke edici"

Büchner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine, Fas’tan Melilla kentine geçerken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu insanların ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirten Büchner, "Sınırı geçmeye çalışırken çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi şoke edici. 300'den fazla yaralı olduğu söyleniyor." ifadesini kullandı.

Büchner, İspanya’nın yaşananları aydınlatılacağını açıkladığına işaret ederek bunun önemli olduğunu, Alman hükümetinin de bunu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Toplantıya katılan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall da İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in söz konusu bölgede yaşananlardan dolayı sarsıldığını belirterek "Bu bizi çok etkiledi. Biz, ilgili kurulların, Avrupa Birliği (AB) kurullarının da bunu aydınlatılmasını bekliyoruz." dedi.

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Fas İnsan Hakları Derneği, Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürmüş, İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise bu olayda 37 göçmenin öldüğünü iddia etmişti.