Almanya, Fransa ve İspanya'dan yeni savaş uçağı projesi

Avrupa’nın iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa ile İspanya, yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek amacıyla atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı.

Reuters’a açıklama yapan bir Alman savunma yetkilisi, anlaşmaya ilişkin detayların mayıs ayının ortasında yapılacak görüşmeyle belirleneceğini kaydetti.

Müşterek savaş uçağı programı kapsamında üç ülke projede kullanılacak fikri mülkiyet haklarına ilişkin, hangisinin tam kullanıma açık ve hangilerinin şirketler uhdesinde kalacağına ilişkin bir liste oluşturacak.

Fransız Dassault Havacılık şirketi, Airbus ve Indra’nın katılımıyla oluşturulan programın bir sonraki geliştirme aşamasının 3 milyar dolar tutarında olduğu ve yeni savaş uçağının 2040’tan itibaren Fransız Rafale ile Alman ve İspanyol Eurofighter’ların yerini almasının planlandığı belirtildi.

Üç NATO üyesi ülke, ABD’nin 5. nesil F-35 savaş uçağı programına dahil olmamıştı. Almanya, kendisine sunulan F-35 satın alma teklifini geri çevirmişti.

Yeni Şafak