Almanya Gülen sorusundan korktu

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Almanya'da muhalif Sol Parti tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ve Gülen Hareketinin bugünkü durumu hakkında 7 Haziran'da verilen soru önergesi ile ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bilgi verilememesinin gerekçesi olarak "Almanya'nın menfaatlerine zarar verebilir" denildi.

Türkiye'nin bugüne kadar, 15 Temmuz darbe girişiminde Gülen hareketinin rolü konusunda, Alman mahkemelerince kabul edilebilecek nitelikte belge ve kanıtlar sunmadığını söyleyen hükümet, Gülen grubuyla ilgili görüşmeleri hakkında ise Federal Meclis’e bilgi vermeyi reddetti. Hükümet buna gerekçe olarak, "istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin etkilenebilecek ve istihbarat kaynaklarının zarar görebilecek olmasını" gösterdi.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke Alman hükümetini Gülen'e arka çıkmakla suçladı.

DW Türkçe’nin ayrıntılarına ulaştığı yanıtta, Türk tarafının defaatle Gülen hareketinin darbe girişimindeki rolüyle ilgili söylemini tekrarladığı ve Alman güvenlik makamlarının harekete geçmesini talep ettiği, ancak "Türk makamları tarafından, Federal Kriminal Dairesi’ne, darbe girişiminde Gülen hareketinin somut olarak rolünü, sorumluluğunu ortaya koyan, ya da Alman hukuk kriterleri çerçevesinde bunu ispatlayacak belge veya kanıtlar iletilmediği" belirtildi.

"Kamuoyuna bilgi paylaşamayız"

Sol Parti'nin "Federal hükümet, Gülen hareketi üyelerinin Türkiye’de içinde bulundukları durum hakkında ne gibi bilgilere sahip?” sorusuna ise hükümet, bu konuda bilgilerin “kamuoyu ile paylaşılamayacağı” karşılığını verdi.

“Yapılan titiz bir değerlendirme sonrasında” bu karara varıldığını aktaran hükümet, bunun “devletin yararı” ve “Almanya’nın menfaatleri” için gerekli olduğunu savundu, "Hizmete Özel” gizlilik derecesindeki bu bilgilerin kamuya açık bir şekilde paylaşılamayacağını vurguladı.

Bu konuda bilgilerin kamuoyu ile açıktan paylaşılmasının, Alman istihbarat teşkilatlarının çalışma şekli ve yaptığı işbirliği hakkında, hem ülke içinde hem yurtdışında bilgi edinilmesine yol açabileceğine dikkat çeken hükümet, “Bu özel istisnai konuyla ilgili istihbarat teşkilatlarında mevcut olan bilgilerin korunması gerekmektedir. Bilgilerin paylaşılması, istihbarat teşkilatlarının görevlerini etkin bir şekilde icra etmelerine, bu yolla da Almanya Federal Cumhuriyeti’ne zarar verebilir” görüşünü kaydetti.

Türkiye’de orduda, emniyette, yargıda ihraç edilenlerin yerine hangi siyasi görüşten ve cemaatlerden kişilerin yerleştirildiği, el konulan şirketlerin kimlerin eline geçtiği yönündeki soruya da aynı gerekçeyle yanıt verilmedi.