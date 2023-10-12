Almanya Hamas'ı övenleri cezalandırmayı planlıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistin arasındaki soruna değindiği konuşmasında ülkesinde Hamas'ı övenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Bölgedeki herkesi İsrail'e karşı daha fazla düşmanca eylemlerden kaçınmaya çağıran Scholz, "Mesajımız açık; İsrail'e saldırmak affedilmez bir hata olur." dedi.

Gazze ile de görüşme kanalları bulunan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile yakın temasta olduğunu, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini, bunun yanı sıra ülkesinin önemli arabulucu rolü bulunan ve bunu kullanan Katar Emiri'ni (Berlin'de) kabul edeceğini aktaran Scholz, "Her üçü de mevcut durumda arabuluculuk etme ve gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Scholz, bu dramatik durumda, yardımcı olabilecek tüm kanalları kullanmamanın sorumsuzluk olacağını ifade ederek, "Bunu İsrail ile yakın koordinasyon içinde ve Hamas'ın kaçırdığı kişiler için yapıyoruz." diye konuştu.

Gelecek hafta Ürdün Kralı ile de bir araya geleceğini ifade den Schlolz, Hamas'ın İsrail'e saldırısının Almanya'nın Filistinlilerle yaptığı işbirliği için sonuçları bulunduğunu belirtti.

Filistinlilere kalkınma yardımları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Hamas'ın saldırılarını kınamadığı için eleştiren Scholz, "Şunu söylüyorum; Sizin sessizliğiniz utanç verici ve Filistin bölgelerine yönelik tüm kalkınma işbirliklerimizi incelemeye alacağız. Kriterimiz projelerimizin bölgedeki barışı destekleyip desteklemediği ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet etmesi olacak." dedi.

Scholz, bu inceleme tamamlanana kadar yeni kalkınma işbirliği fonları sağlayamayacaklarını kaydetti.

Başbakan Scholz, Almanya'nın İsrail ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, ülkesinin İsrail'in yanında durduğunu ve İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın devlet meselesi olduğunu yineledi.

İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini ve vatandaşlarını "barbar saldırıya karşı savunma hakkı bulunduğunu" ifade eden Scholz, "İsrail'de güvenlik yeniden tesis edilmeli. İşte bu yüzden İsrail kendini savunabilmeli." ifadelerini kullandı.

Scholz, bölgedeki sayısız ihtilafa çözüm bulmak için diplomatik yolları kullanmaya devam edeceklerini aktardı.

İran'a eleştiri

Scholz, İran'ın desteği olmadan Hamas'ın İsrail'e saldıramayacağını savunarak, "İran'ın Hamas'ın bu alçakça saldırısına somut ve operasyonel destek verdiğine dair elimizde henüz somut bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak İran rejimi ve bölgedeki diğer bazı hükümet yetkililerinden gelen sevinçli açıklamalar tiksindiricidir. Tahran'daki liderlik utanmadan gerçek yüzünü göstermektedir ve böylece Gazze'deki rolünü teyit etmektedir." dedi.

İran'ın Hamas gibi Hizbullah ile yakın bağlarını sürdürdüğünü aktaran Scholz, "O da İsrail'in var olma hakkını sorguluyor. Hizbullah çatışmalara müdahale etmemelidir. Bu sadece İsrail'in haklı ve sert bir tepki vermesine neden olmaz. İstikrara kavuşan Lübnan da Hizbullah'ın eylemleriyle uçurumun eşiğine gelecektir. Daha da önemlisi, Kuzey Afrika ve Yemen'e kadar uzanacak olası yansımaları olan yangının yayılması tehlikesiyle karşı karşıya kalınacaktır." diye konuştu.

İsrail'in Orta Doğu ülkeleriyle olan normalleşme sürecine de değinen Scholz, "Terörün bu olumlu gelişmeleri yok etmesine izin vermemeliyiz ve terörün amacı da bu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın Almanya'da faaliyetlerde bulunması yasaklanacak

Almanya'da Hamas'ın saldırılarını kutlayanlara değinen Şansölye Scholz, "Ülkemizde utanç verici başka görüntüler de vardı. Sokaklarımızda Hamas terörünü kutlayan kadın ve erkeklerin görüntüleri. İsrail'e, Yahudi dostlarımıza ve yurttaşlarımıza karşı duydukları nefreti serbest bırakıyorlardı. Bu alçaklıktır. İnsanlık dışıdır. Ülke olarak bağlı olduğumuz tüm değerlerle çelişmektedir." açıklamasında bulundu.

Antisemitizme Almanya'da asla müsamaha göstermeyeceklerini dile getiren Scholz, bu nedenle Hamas'ı övenler hakkında soruşturma açılabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının Hamas'ın Almanya'daki faaliyetlerde bulunmasını yasaklayacağını açıklayan Scholz, Samidoun gibi, üyeleri sokaklarda vahşi terör eylemlerini kutlayan bir derneğin de Almanya'da yasaklanacağını kaydetti.

Scholz, "Dernekler yasamız keskin bir kılıçtır. Biz bu kılıcı burada güçlü bir hukuk devleti olarak çekeceğiz. Hamas'ın suçlarını yücelten ya da sembollerini kullanan herkes Almanya'da kovuşturmaya tabi tutulabilir. Cinayet ve adam öldürmeye göz yuman ya da suç işlemeye çağıran herkes kovuşturmaya tabi tutulacaktır. İsrail bayraklarını yakan herkes kovuşturmaya tabi tutulabilir. Hamas gibi bir terör örgütünü destekleyen herkes kovuşturmaya tabi tutulabilir. Federal ve eyalet kolluk kuvvetleri, savunmasız anayasal devletimizin sunduğu tüm araçları kullanarak böyle bir şey yapan herkesi sorumlu tutacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yerleşim politikası ya da iki devletli çözüm ihtimalinin azalması gibi kritik konuları her zaman gündeme getirdiğine işaret eden Scholz, hiçbir şeyin masum kadın ve erkeklere yönelik şiddeti uzaktan bile olsa haklı gösteremeyeceğini belirtti.

Ülkesinde yaşayan Yahudileri korumaya devam edeceklerini vurgulayan Scholz, "Bunu tarihimize karşı duyduğumuz sorumlulukla ve İsrail Yahudi devletiyle derin bir dayanışma ve dostluk içinde yapıyoruz." dedi.