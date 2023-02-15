Almanya havalimanlarında kriz

Alman basınında yer alan haberlerde, bilgisayar sistemlerinde yaşanan arızanın nedeninin, inşaat çalışmaları sırasında hasar gören bir kablo olduğu belirtildi.

Arıza uçuş iptallerine neden olurken, yolcular ve uçaklar, Frankfurt ve Münih gibi Almanya'nın 7 büyük havalimanlarında beklemek zorunda kalıyor.

Arıza Lufthansa'nun tüm uluslararası hava trafiğini etkilerken, Frankfurt Havalimanı'na inişler durduruldu.

Lufthansa Grup bünyesinde bulunan Brussels Airlines, Austrian Airlines ve Eurowings'in de söz konusu arızadan etkilendiği belirtiliyor.

Genel merkezde kriz ekibi kuran Lufthansa yönetimi, sorunu çözmek için yoğun şekilde çalışıyor.