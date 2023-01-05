Almanya ile Polonya arasında savaş tazminatı krizi

Polonya, 1939 ile 1945 yılları arasında süren Nazi işgali sırasında Adolf Hitler'in birlikleri tarafından işlenen cinayetler ve yıkımlar için Berlin'den 1.37 trilyon dolar tazminat talep ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, savaş zararları konusunun "kapandığınıı" ve Berlin'in konuyu yeniden müzakere etme niyetinde olmadığını söyledi.

Mularczyk, Almanya'nın pozisyonunu "yanlış" olarak nitelendirdi.

"İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri için Polonya'ya ödenmemiş tazminat davası ahlaki, siyasi ve yasal olarak açık olmaya devam ediyor. Önümüzde uluslararası bir kampanya var, ancak hem Polonya hem de Polonyalılar için kazanacağımızdan eminim."

Varşova tazminat talep etmeye devam edecek

Diplomat Salı günü Polonya Basın Ajansına "Polonya'nın kayıpları hayal bile edilemezdi ve Almanlar konuyla ilgili raporumuzu aldılar. Tek cümleyle özetlenen cevap, Polonya'ya ve Polonyalılara karşı kesinlikle saygısız bir tavır sergiliyor" dedi.

Mularczyk, Berlin'i çifte standartla suçlayarak, ülkenin geçen yıl sömürge dönemindeki vahşet için tazminat olarak Namibya'ya 1,16 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğine işaret etti.

Varşova'nın "sürekli ve yoğun bir şekilde" tazminat talep etmeye devam edeceğini söyledi.