Almanya: İran’a yönelik yeni AB yaptırımları Devrim Muhafızlarını hedef alacak

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Bakan Baerbock AB’deki mevkidaşlarıyla yapacağı görüşme için Brüksel’e vardığı sırada gazetecilere verdiği demeçte, “Bu yaptırım paketiyle, özellikle masum insanlara yönelik idamlardan ve şiddetten sorumlu kişileri hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan “Bu kişiler esas olarak Devrim Muhafızları’dır, ancak zorla itiraf videoları aracılığıyla insanları korkutmaya veya cezalandırmaya çalışanları da içeriyor” dedi.

Şarku’l Avsat