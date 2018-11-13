Almanya, İsrail'in saldırganlığını görmedi

Almanya'nın, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde patlak veren olaylarla ilgili açıklamasında şehit olan Filistinlilere yer vermemesi dikkati çekti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ve İsrail'in güneyindeki durumun alarm verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yüzlerce füzenin ve havan topunun İsrail'e atıldığı belirtilerek, bir kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı aktarıldı.

"Bu füze atışını sert bir şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, masum sivillere yönelik şiddetin gerekçesinin olamayacağı vurgulandı.

İsrail'in saldırganlığının kınanmadığı ve Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin hiçbir cümlenin yer almadığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğini koruma ve saldırılara uygun şekilde reaksiyon gösterme hakkına sahip olduğunu her zaman açıkça belirttik." ifadesi kullanıldı.

Mısır ve Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuk çabalarının son 2 haftada rahatlamaya yol açtığı, ancak şimdi bu durumun bozulma tehlikesinin bulunduğu savunulan açıklamada, barış ve diyalog isteyenlerin seslerinin duyulması ve durumun sakinleşmesine ilişkin çabaların yoğun şekilde sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

"Bu bağlamda Mısır, BM ve diğerlerinin çabalarını açıkça destekliyoruz." vurgusu yapılan açıklamada, gerilimin tehlikeli ölçüde tırmanma tehlikesinin bulunduğu kaydedilerek, şiddetin durdurulması yönünde çağrı yapıldı.

Kaynak: AA