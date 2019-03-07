Almanya, istenmeyen büyükelçi hakkında açıklama yaptı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Venezuela'da Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan etmesine ilişkin "Bu, durumu kötüleştiren ve rahatlatmaya katkıda bulunmayan anlaşılmaz bir karardır." dedi.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin kararı dikkate aldıklarını belirtti.

"Bu, durumu kötüleştiren ve rahatlatmaya katkıda bulunmayan anlaşılmaz bir karardır." ifadesini kullanan Maas, kendisinin Alman büyükelçiyi istişareler için geri çağırma kararını verdiğini kaydetti.

Maas, büyükelçi Kriener'in Caracas'ta özellikle son günlerde mükemmel çalıştığını belirterek, Juan Guaido'ya Avrupa'nın desteğinin devam ettiğini aktardı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA