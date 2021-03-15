Almanya, İtalya ve Fransa AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımı durduruldu

Almanya, İtalya ve Fransa'da AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımı durduruldu.

Almanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede aşı konusunda yetkisi bulunan Paul-Ehrlich Enstitüsünün bu yöndeki tavsiyesi üzerine durdurma kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.

İtalya

İtalyan İlaç Ajansından (AIFA) yapılan yazılı açıklamada da "AIFA, AstraZeneca Kovid-19 aşısının ülke genelinde kullanımını, tedbir maksatlı, EMA'nın (Avrupa İlaç Ajansı) konuya ilişkin kararını beklemek üzere geçici olarak durdurdu. Bu karar, diğer Avrupa ülkelerindekilere benzer tedbirler doğrultusunda alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.



AstraZeneca aşısına yönelik rapor edilen olumsuz durumlara ilişkin soruşturmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, AIFA’nın EMA ve diğer Avrupa ülkeleriyle beraber yaşanan hadiseleri ortaklaşa değerlendirileceği kaydedildi.



AIFA'nın halihazırda Astrazeneca aşısının ilk dozunu almış olanlar için ikinci dozu tamamlamaya yönelik başka yöntemler de dahil gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede açıklayacağı bildirildi.



Bu arada, AstraZeneca aşısı yapılan bir profesörün daha sonra hayatını kaybetmesi sebebiyle Biella Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında "aşı pasaportu" yerine "aşı sertifikası" kavramını kullanmayı tercih ettiğini kaydetti.



Bu konuda önemli olan Avrupalıların yeniden seyahat edebilmesi ve şartların belirlenmesi olduğunun altını çizen Macron, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere seyahat konusunda aşı sertifikası gündeme geleceğini belirtti.



Macron, dünyada aşıların hepsinin kabul edilip edilmeyeceği gibi soruların da cevaplanması gerektiğini dile getirdi.



Bu konularda Avrupa'da koordinasyonun gerektiğini ifade eden Macron, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla ilgili görüşünü yarın açıklayacağını kaydederek, bu aşının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını duyurdu.



Macron, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini söyledi.

11 ülke kullanımı askıya aldı

Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.

AA

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 20:28