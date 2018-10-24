Almanya kararsız kaldı

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert bugün yaptığı açıklamada, Alman hükümetinde Suudi Arabistan'a silah ihracatıyla halihazırda onaylanmış olan ancak henüz teslim edilmeyen silahların akıbetiyle ilgili yoğun tartışmalar yaşandığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Seibert, konuyu yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Seibert, Alman hükümeti tarafından yapılacak incelemenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve hem siyasi hem de hukuki açıdan silah satışlarının detaylı bir şekilde araştırılacağını söyledi.

Başbakan Angela Merkel Pazartesi günü gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı aydınlatılıncaya kadar silah ihracatının Suudi Arabistan'a durdurulmasına söz vermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net