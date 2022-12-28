Almanya, Kosovalı Sırpların kurduğu barikatların kaldırılmasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin’de yaptığı açıklamada, Kosova’nın kuzeyinde yaşanan gerilimden çok endişe duyduklarını belirtti.

"Kosovalı Sırpların kurduğu yasa dışı barikatlar bir an önce kaldırılmalı." diyen Burger, son haftalarda Sırbistan’dan gelen milliyetçi söylemlerin de kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Sırbistan-Kosova sınırı yakınlarında askeri varlığın artırılmasını da "yanlış bir sinyal" olarak nitelendiren Burger, “Bu yüzden Sırbistan’dan yapıcı bir yaklaşım bekliyoruz. Bunu Sırbistan tarafına çeşitli kanallardan açıkça ilettik." şeklinde konuştu.

Burger, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak’ın yaptığı görüşmeleri desteklediklerini kaydetti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova’nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​