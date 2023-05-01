Almanya'nın 9 şehrinde Türkler sandık bekliyor

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: "YSK tarafından, Almanya Kassel şehrinde 29 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında saat 09.-18 olarak oy vermenin olacağı, Bielfeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund Siegen, Ulm, Kiel’de izin sürecinin devam etmesi nedeni ile oy verme günleri 6-7-8 Mayıs olarak güncellenmiştir."

Almanya’da ‘güvenlik’ gerekçesine takılan seçim sandıkları için Yüksek Seçim Kurulu’nun devreye girmesiyle izin süreci devam ediyor.

AK Parti YSK Temsilcisi, Isparta Milletvekili Recep Özel, gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Özel, izin süreci devam ettiği için güncellenen seçim tarihleri için Twitter üzerinden şu bilgileri verdi: “YSK tarafından, Almanya Kassel şehrinde 29 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında saat 09.-18 olarak oy vermenin olacağı, Bielfeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund Siegen, Ulm, Kiel’de izin sürecinin devam etmesi nedeni ile oy verme günleri 6-7-8 Mayıs olarak güncellenmiştir.”

YSK verilerine göre Almanya’da 1.5 milyonu aşkın seçmen bulunuyor.