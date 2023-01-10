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Almanya'nın bazı eyaletlerinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya’da Saksonya, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern ve Thüringen eyaletlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında uygulanan maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Avrupa 10.01.2023, 19:31
Almanya'nın bazı eyaletlerinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırılıyor

Eyalet sağlık bakanlıklarının açıklamalarına göre, Saksonya'da otobüslerde, trenlerde ve tramvaylarda FFP2 maskesi takma zorunluluğu 16 Ocak’ta, Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de 2 Şubat’ta kaldırılacak. Thüringen eyaletinde ise maske zorunluluğuna 3 Şubat’ta son verilecek.

Schleswig-Holstein, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde ise toplu taşıma araçlarında zorunlu maske zorunluluğu bu yılın başında kaldırılmıştı.

Eyalet sağlık bakanlıkları, Kovid-19 vakalarının azaltılıp sağlık sisteminde yoğunluk yaşanmasını önlemek için maske takma zorunluluğunu sürdürmüştü.

Kaynak: AA
#Almanya #Toplu taşıma #maske
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