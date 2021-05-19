Almanya'nın bu yıl yüzde 3 büyümesi bekleniyor

DIHK, Alman ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi.

Birlikten yapılan açıklamada, bu yıl için Almanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYH) ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,8’den yüzde 3’e yükseltildiği bildirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak tekrar başlatılmasının öne çıkarıldığı açıklamada, özellikle Çin ve ABD’den Alman makine ürünlerine talebin, ihracatın, kamu ve tüketim harcamalarının artması yukarı yönlü revizeye sebep olarak gösterildi.

DIHK, Alman politikacılara “hareketliliğe, aşılamaya ve dijitalleşmeye” odaklanması çağrısı yaptı.

Bu arada, DIHK, 4 Mayıs'ta, 2021 Almanya ihracatı büyüme tahminini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle yüzde 6’dan 8'e yükseltmişti. Ülkenin ihracatı geçen yıl yüzde 9 düşüş kaydetmişti.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7'lik küçülme kaydetmişti.

Analistler, Alman ekonomisinin ilkbahardan sonra büyümeye geri dönmesini bekliyor.

Alman hükümeti GSYH’nin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceğini tahmin ediyor.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.

AA