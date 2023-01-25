Almanya'nın direnci kırıldı: Leopard 2 ana muharebe tankları Ukrayna'ya gönderilecek

Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna'ya bugüne kadar destek verdiğini ve bundan sonra da vermeye devam edeceğini belirterek, "Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları da sağlayacağız." dedi.

Avrupa'da Ukrayna'ya en fazla silah desteği veren ülkelerin Almanya ve İngiltere olduğunu aktaran Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz, şunları söyledi:

"Aldığımız tüm kararları düşünürseniz, Ukrayna'ya destek söz konusu olduğunda Almanya'nın ön saflarda yer alacağını söyleyebiliriz. Bunu büyük bir enerji ve ölçekle yapan ülke biziz. Ayrıca obüs, çok namlulu roketatar ve Gepard gibi ağır silahlar tedarik etmeye karar verdik. Modern hava savunma sistemi İris T, Patriot sistemi bunların hepsi Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olacak önlemlerdir. Tüm bu kararlar müttefiklerle uyum ve yakın işbirliği içinde alınmıştır. Bu yüzden etkililer ve bu yüzden onları alabildik. Bu hükümetin sahip olduğu ilke budur."

Alman Başbakan, alınan kararlardan endişe duyan çok sayıda vatandaş olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle vatandaşlara şunu söylemek istiyorum; bana ve hükümetimize güvenin. Ülkemize yönelik risklerin yanlış yönde büyümesine izin vermeden ülkelerarası koordineli bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hiçbir koşulda kara birlikleri göndermeyeceğiz"

Scholz, Avrupa'da gerçekten bir savaş olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaş, tam da Berlin'den çok uzak olmayan Ukrayna'da gerçekleşiyor. Dolayısıyla yaptığımız her şeyde Ukrayna'yı desteklemeli ve aynı zamanda savaşın, Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini engellemek için gerekli ve mümkün olan her şeyi yaptığımızı açıkça ortaya koymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Matematiksel kesinlikler yoktur. Hiç kimse doğru ya da yanlış kararların tam olarak nerede olduğunu bilemez. Bu yüzden bunu doğru ve tam bir niyetle, parça parça yaptık." diyen Şansölye Scholz, bunun Avrupa ve Almanya için herkese uyan tek bir güvenlik ilkesi olduğunun altını çizdi.

Scholz, konuşmasında, savaş uçaklarının teslimatını ya da kara birliklerinin konuşlandırılmasını kesin bir dille reddederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Savaş uçaklarından bahsetmediğimizi çok önceden açıkça belirtmiştim ve burada da aynısını yapıyorum. Hiçbir koşulda kara birlikleri göndermeyeceğiz. NATO askerlerinin Ukrayna savaşına doğrudan müdahil olmayacağını söylemiştim. Şimdiye kadar durum böyle değildi ve gelecekte de böyle olmayacak. Herkes buna güvenebilir."

"Almanya'dan ilk Leopard savaş tankları yaklaşık 3 ayda Ukrayna'da olabilir"

Meclis Savunma Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'dan ilk Leopard savaş tanklarının yaklaşık 3 ay içinde Ukrayna'da olabileceğini söyledi.

SPD'li siyasetçi, eğitimin artık çok hızlı şekilde başlayacağını ve ikmal yollarının hızlı şekilde netleştirileceğini ifade etti.

Pistorius, tankların teslim edilmesi kararını "tarihi" olarak nitelendirerek, "Ancak açık olan şu ki; bir savaşın tarafı olmayacağız." dedi.