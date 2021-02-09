Almanya'nın ihracatı geçen yıl düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayınladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat geçen yıl yaklaşık 1 trilyon 204,7 milyar avro, ithalat ise 1 trilyon 25,6 milyar avro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 179,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin, 2020’de bir önceki yıla göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 9,3, ithalatı ise yüzde 7,1 düştü. Destatis, küresel finansal krizin yaşandığı 2009'da ihracattaki düşüşün yüzde 18,4 olduğunu hatırlattı.

Almanya, 2019’da 1 trilyon 327,6 milyar avro ihracat yaparken, 1 trilyon 104,1 milyar avro ithalat yaparak rekor yenilemişti. 2019’da dış ticaret fazlası 223,5 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın geçen yıl yaptığı ihracatın 634,4 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 372,8 milyar avroluk kısmı AB’den gerçekleştirildi. 2019’a göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 9,2 ve bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 7,7 düşüş görüldü.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 düşerek 103,8 milyar avroya geriledi.

Diğer önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ise yüzde 0,1 azalarak 95,9 milyar avroya düştü. Çin'den ithalat ise geçen yıl yüzde 5,4 artarak 116,2 milyar avroya yükseldi

Cari işlemler fazlası 236,2 milyar avro

Ülkede, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat Aralık 2020’de 107,3 milyar avro, ithalat 91,3 milyar avro oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, aralıkta kasım ayına göre 0,1 artış, ithalat da yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Böylece Almanya'da ihracat, Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya rağmen Aralık 2020’de, Çin'e yapılan satışların etkisiyle yükseliş serisini 8'inci aya taşıdı.

Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı 2020’de yüzde 8,8 artarak 21 milyar 301 milyon avro, Türkiye’den ithalatı ise yüzde 3,5 azalarak 15 milyar 310 milyon avro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın cari işlemler fazlası 2020'de 2019’a göre 30 milyar avro azalarak 236,2 milyar avroya geriledi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracattaki ivme kazanma 2020'nin son çeyreğinde Alman ekonomisinde bir daralmanın önlenmesine yardımcı oldu. Bununla birlikte, uzun vadeli görünüme bakıldığında, sektörün potansiyeline dönmesi biraz zaman alacaktır." ifadesini kullandı.

AA