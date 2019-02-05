Almanya'nın ilk azınlık siyasi oluşumu çoğunluğu Türk AP adaylarını tanıttı

Almanya'nın ilk azınlık siyasi oluşumu Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, "Avrupa kendi ideallerinden uzaklaştıkça güçsüzleşiyor. Dünya politikasında öngörüldüğü gibi rol alamıyor." dedi.

Yıldız, Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri aday tanıtım toplantısında, çoğunluğu Türk olmak üzere göçmen kökenlilerden oluşan 40 kişilik aday listesini tanıttı.

Parti olarak AP seçimleri için hazır olduklarını belirten Yıldız, özellikle Avrupa'da yaşayan göçmen kökenlilerin temsilcisi olacaklarını ifade etti. Yıldız, AP'ye girmenin stratejik bir önemi olduğunu söyledi.

Yıldız, "Biz artık Avrupa'dayız. Biz Avrupalıyız. Avrupa'nın bir parçasıyız ve tabii ki Avrupa'nın geleceği için tüm Avrupalılar ile birlikte çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Avrupa'nın hedeflerinden sapmaya başladığını dile getiren Yıldız, "Avrupa kendi ideallerinden uzaklaştıkça güçsüzleşiyor. Dünya politikasında öngörüldüğü gibi rol alamıyor. Bir gün Amerika'nın ertesi gün Rusya'nın şamar oğlanı gibi bir yandan bir yana sürükleniyor ve maalesef hiçbir yerde sözünü geçiremiyor. Biz böyle bir Avrupa istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın ideallerine dönmesi gerektiğini belirten Yıldız, güçlü bir Avrupa ve dolayısıyla güçlü bir Almanya'yı yeniden oluşturmak için yola çıktıklarını kaydetti.

Yıldız, "Avrupa, merkeze insanı alarak insan onurunu, özgürlüğü, demokrasiyi, eşitliği, adalet içinde ve tüm azınlıkları da kapsayan insan haklarının sancağını tekrar açmalıdır. Biz bunun için Avrupa'ya geldik. Biz bunun için Avrupa'dayız." dedi.

Kaynak: AA