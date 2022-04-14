Almanya'nın yeni Aile Bakanı Lisa Paus

Alman medyasında yer alan haberlerde, Yeşiller Partisinden 2009 yılından bu yana milletvekili olan Lisa Paus yeni Aile Bakanı oldu.

Önceki Aile Bakanı Anne Spiegel geçen yıl 134 kişinin öldüğü sel felaketinde 4 haftalığına tatile çıktığının ortaya çıkması üzerine kamuoyundan gelen baskılar sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı.

Spiegel, istifa kararına ilişkin, "Bunu, büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makama zarar gelmesini önlemek için yapıyorum." demişti.