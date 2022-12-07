Almanya Patriot'ları Polonya'ya konuşlandıracak

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre, Almanya, patriotların Ukrayna'ya gönderilmesini öneren Varşova önerisini reddetmişti. Ancak 2 hafta önce Varşova, Berlin'in patriot füze bataryalarını Polonya'ya kurma teklifini kabul etti.



Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dün attığı bir tweette Alman mevkidaşı Christine Lambrecht ile görüştüğünü ve Ukrayna'yı desteklemeyi reddetme kararını hayal kırıklığıyla kabul ettiğini belirtti.



Blaszczak “Batı Ukrayna'daki Patriot füzesi kurulumu hem Polonyalıların hem de Ukraynalıların güvenliğini artıracaktır. Buradan Polonya'da Patriot bataryalarının nereye takılacağı ve bunları komuta sistemimize nasıl bağlayacağımız konusunda teknik kararlar alıyoruz” dedi.



21 Kasım'da Almanya, Polonya'ya bu Amerikan yapımı bataryaları Ukrayna ile doğu sınır bölgelerine kurması için Patriot füzeleri tedarik etmesini teklifinde bulundu.



Almanya geçtiğimiz ay Polonya'ya, düşerek iki kişinin ölümüne yol açan füzenin ardından hava sahasını güvence altına almasına yardımcı olması için Patriot sistemi teklif etmişti. Polonya Savunma Bakanlığı ise bunun yerine sistemin Ukrayna'ya gönderilmesinin daha uygun olacağını ifade etmişti.



Almanya, Polonyalı bakanının önerisine bu konunun NATO çerçevesinde tartışılması gerektiğini belirtti. Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kararın Berlin'e bağlı olduğunu belirtti.



NATO ülkeleri, modern hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere Rus işgalini işgaline karşı koyabilmeleri için şimdiye kadar Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah gönderdi.



ABD ve diğer müttefikleri şimdiye kadar, Ukrayna'ya NATO'nun doğu kanadındaki hava savunması için önemli bir araç olan Patriot bataryaları tedarik etmekten kaçındı.



Washington daha önce Polonya'da Patriot füzeleri konuşlandırırken, Berlin onları Slovakya'da konuşlandırmıştı.

Şarku’l Avsat