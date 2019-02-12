Almanya, PKK'ya bağlı yayınevini ve multimedya şirketini yasakladı

Almanya, PKK'ya bağlı Mezopotamya yayınevini ve MIR multimedya şirketini yasakladı.

Almanya'nın Kuzey Ren Westfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde PKK'ya bağlı Mezopotamya yayınevi ve MIR multimedya şirketi, Federal İçişleri bakanlığı tarafından kapatıldı. Birçok yerde polis tarafından arama operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in talimatıyla terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunan Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedya şirketinin faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.

Yasağın dernekler yasası uyarınca alındığı ifade edilen açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde söz konusu yayınevi ve derneğe ait bazı mekanlarda aramalar yapıldığı ve bazı materyallere el konulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da PKK'nın yasaklı terör örgütü olmasına rağmen aktif olduğunu belirterek, yasaklamaların, hukuk düzenine riayet edilmesi noktasında gerekli bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Açıklamada, ayrıca, iş yerlerinde bundan önceki yapılan aramalarda elde edilen delillerin, her iki derneğin faaliyetlerinin, tek başına PKK'nın örgütsel uyumunu sağlamaya hizmet ettiği yönündeki şüpheleri doğruladığı ifade edildi.

Söz konusu iki şirketin de ticari faaliyetlerinin PKK'nın yararına olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın 1993 yılından bu yana yasaklı terör örgütü listesinde yer aldığı hatırlatılan açıklamada, PKK'nın Almanya'da 14 bin 500 yandaşı bulunduğu, yabancı terör örgütleri içinde en fazla taraftarı olan terör örgütü olduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 13:27