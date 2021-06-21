Almanya 'Rus casusu'nu tutukladı

Almanya'da polisin, Rus vatandaşı bir araştırma görevlisini Moskova istihbaratına ajanlık yaptığı iddiasıyla tutukladığı belirtildi.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Ilnur N'nin, Ekim 2020'den bu yana Rus istihbaratından görevlilerle buluştuğu ve bu kişilere üniversite hakkında bilgi verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Bilgi karşılığı para aldığı iddiası

Üniversitede doğa bilimleri ve teknoloji bölümünde araştırma görevlisi olan Ilnur N'nin, Rus istihbaratına verdiği bilgiler karşılığında para aldığı da söylendi.

Almanya ile Rusya arasındaki ilişkiler özellikle Berlin'in, Moskova'yı "siber casuslukla" suçlaması sonrası gerildi. Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun, 2015'te Almanya parlamentosuna yaptığı siber saldırıda Başbakanın seçim bölgesi için kullanılan ofise ait pek çok yazışmayı ele geçirdiği öne sürülmüş, özellikle Merkel’e ait iki e-posta hesabının hedef alındığı belirtilmişti.

Moskova, özellikle Ukrayna sınırlarına askeri yığınak yapmasından ve karşılık diplomatların gönderilmesiyle sonuçlanan bir dizi "casusluk skandalından" bu yana diğer Batılı ülkelerle de anlaşmazlık yaşıyor.

En son İtalya, bir İtalyan donanma kaptanının Rusya adına casusluk yapmak suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Savunma Genelkurmay Başkanlığı ofisinde çalışan Walter Biot'un 5 bin euro karşılığında gizli belgeleri bir Rus askeri yetkilisine verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.

Geçen ay da dokuz Doğu Avrupa ülkesinin lideri, Ukrayna'daki operasyonları ve Çek Cumhuriyeti'ni hedef aldığı iddia edilen "sabotajları" gerekçe göstererek Rusya'nın "saldırgan" olarak adlandırdığı eylemlerini kınamıştı.