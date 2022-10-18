Başkent Berlin'de Koerber Vakfı'nın düzenlediği dış politika forumunda konuşan Bakan Baerbock, Almanya'nın "otoriter rejimlerle sistemler rekabetine" hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Rusya ile yakın dönemdeki ilişkilerde yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Baerbock, "Almanya, Rus enerjisine bağımlılığı konusunda Doğu Avrupalı ortaklarının uyarılarını göz ardı etti. Böyle bir hatayı tekrarlamayacağımızdan emin olmalıyız. Bu da demek oluyor ki Çin'e yönelik siyasetimizde bunu daha emin olarak hesaba katmak zorundayız." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen hafta ülkesinde katıldığı iş forumunda, Çin ile rekabette "ekonomik bağları koparmanın" yanlış bir yaklaşım olacağını ifade etmişti.

Küreselleşmenin çok sayıda insanı refaha kavuşturan bir başarı hikayesi olduğunu, savunulması gerektiğini vurgulayan Scholz, "Ekonomik bağları koparmak doğru yanıt değil. Bazı ülkelerle ekonomik bağları koparmak zorunda değiliz. Açıkçası Çin ile iş yapmayı sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Selefi Angela Merkel'in ekonomik ilişkileri ön planda tutan yaklaşımına zıt olarak Scholz, Çin'e karşı siyasi eleştiriler yöneltmekten kaçınmayan bir tutum izliyordu.

Scholz, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Çin'e BM'nin Uygur Özerk Bölgesi'ndeki azınlık haklarına yönelik önerilerini uygulama çağrısında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı, bu yılın başında Japonya'ya yaptığı gezide Çin'i "sistemik rakip" olarak tanımlamıştı.