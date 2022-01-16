Almanya Sağlık Bakanından Omicron uyarısı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantıyla nedeniyle önümüzdeki haftaların oldukça zor geçeceği uyarısında bulundu.

Covid-19'un Omicron varyantının ölüm sayılarını artırabileceğini belirten Lauterbach, Omicron'dan hastanelerin kapasitesinin de etkileneceğini söyledi.

Pazar günü yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine konuşan Sağlık Bakanı, "Şu an azalan yoğun bakım hasta sayısı nedeniyle kendimizi yanlış bir duyguya kaptırmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Lauterbach, halihazırda Covid-19 vakalarının çoğunlukla gençlerden oluştuğunu, daha yaşlı nüfusun enfekte olması halinde hastanelerin yeniden dolabileceğini belirtti. Lauterbach bu senaryo karşısında hastanelerde yetersiz imkanlarla karşılaşılabileceğinin altını çizdi.

Almanya'da bir günde 60 binden fazla vaka bildirildi

Resmi verilere göre Almanya'da 16 Ocak Cumartesi günü 60 binden fazla yeni Covid-19 vakası bildirildi.

Alman Hastaneler Birliği, Bremen, Berlin, Hamburg ve Schleswig-Holstein gibi bazı bölgelerde hastaneye başvuran hasta sayısında halihazırda bir artış görüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Almanya'nın önde gelen koronavirüs uzmanlarından Christian Drosten, Omicron varyantının Covid-19'u endemik bir hastalık durumuna getirmek için bir şans olduğunu söylüyor.

Covid-19'un yayılmaya devam ederek geniş bir nüfusta bağışıklığı güçlendirebileceğini belirten Drosten, bunun aşı korumasında yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Tagesspiegel gazetesine konuşan Drosten, "Virüs yayılmaya devam etmek zorunda ancak bunu, nüfusun büyük oranda aşılandığı bir durumda yapmalı. Aksi takdirde çok sayıda insan hayatını kaybeder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews