Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'ten istifa kararı
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, istifasını Başbakan Olaf Scholz'a sundu.
Avrupa 16.01.2023, 14:15 16.01.2023, 14:17
Lambrecht, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün şansölyeden beni Federal Savunma Bakanlığı görevinden azletmesini istedim." ifadesini kullandı.
Medyanın aylardır kendisine odaklandığını belirten Lambrecht, bununla Alman vatandaşlarının çıkarı doğrultusunda güvenlik politikası kararlarının verilmesine engel olunduğuna vurgu yaptı.
Almanya, halihazırda, Kiev'e uluslararası askeri desteğin artırılmasını onaylaması için baskı altında.
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