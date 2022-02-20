Almanya savunma harcamalarını artıracak

Lambrecht, 58. Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde düzenlenen, "Avrupa dış ve güvenlik politikası ve gücün dili" paneline katıldı.

Almanya'nın savunma harcamalarını artırma yolunu izlemesi gerektiğini vurgulayan Lambrecht, "Güvenilir bir ortak olduğumuzu söylediğimiz durumda uygun fonların mevcut olduğundan da emin olmalıyız." dedi.

Almanya'nın verdiği sözleri yerine getireceğini belirten Lambrecht, "Güvenilir ortaklar olacağız. Verdiğimiz sözleri tutacağız. Bunun için gerekli koşulları oluşturacağız ve bu savunma harcamalarını da artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Lambrecht, bunu siyasi olarak yerine getirmenin kolay olmayacağını anlatarak, iklimi koruma ve salgınla mücadele gibi başka konularının da maliyetli olduğunu kaydetti.

Almanya'nın Ukrayna'ya desteği

Bir soru üzerine Ukrayna-Rusya krizinde Almanya'nın Ukrayna'ya silah vermemesini de değerlendiren Lambrecht, NATO'da herkesin aynı şeyi yapması değil, ortakların bir bütün olarak birbirini tamamlamasının önemli olduğunu belirtti.

Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklediğine işaret ederek, "Herkes elinden gelen desteği verirse, bu iyiye işarettir ve şu anda yaşadığımız şey de budur." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın kısıtlayıcı silah ihracat siyasetinin yeni bir durum olmadığını, geçmişteki hükümetlerce de uygulandığını belirten Lambrecht, şunları kaydetti:

"Bu yeni hükümetin başlattığı bir şey değil. İhracat düzenlemelerine tekrar bakacağız ve belki sıkılaştıracağız. Bu çizgi, uzun bir dönemden beri takip ediliyor ve tarihimizle, geçmişimizle ilgilidir. Bunun doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyorum ve Alman halkı da bunu paylaşıyor. Bu kısıtlayıcı politika için Almanya'da yüzde 80 destek var."