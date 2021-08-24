Almanya sel felaketinde kötü sınav verdi

Almanya’da temmuz ayının ikinci haftasında meydana gelen sel felaketinin ardından, yerel ve federal hükümetlerin yaraları hızla saramaması ülkenin doğal afetlere müdahale konusunda tam olarak hazırlıklı olmadığını ortaya koydu.

Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinden 40 gün geçmesine rağmen bölgenin halen temizlenememesi, içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunlarının tam olarak çözülememesi Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'nın afetlere aslında hazır olmadığını gösteriyor.

Almanya’nın eyalet sistemiyle yönetilmesi de son doğal afetlerde federal hükümetin acilen devreye girmesini geciktiren bir faktör oldu. Federal hükümet, felaket için 16 eyalet yönetimiyle yapılan toplantı sonrasında devreye girebildi.

Sel mağdurlarının sürekli yaşadıkları sıkıntılardan dem vurarak bir türlü çözülememesinden yakınmaları dikkati çekiyor.

200 bin kişi uzun süre elektriksiz kaldı

Sel felaketinin ardından birçok ilçe ve kasabada uzun süre elektrikler kesildi, cep telefonu şebekeleri devre dışı kaldı.

14 ve 15 Temmuz’daki yoğun yağışların ardından Euskirchen, Bad Münstereifel, Eifel, Rhein-Sieg-Kreis’ın da aralarında olduğu yerleşim bölgelerde yaklaşık 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri büyük zarar görürken, bazı bölgelerde ise ekipler güvenlik amacıyla elektrikleri kesti.

Selden en çok etkilenen ve 30 bin kişinin yaşadığı bölgelere, yaklaşık bir hafta boyunca elektrik verilemedi.

Rheinland Pfalz eyaletinin Ahrtal bölgesinde ise yaklaşık 2 bin kişi, sel felaketinin ardından iki hafta boyunca elektriksiz kaldı.

Cep telefonları çalışmadı

Sel nedeniyle cep telefonu şebekesi ancak iki hafta sonra devreye alınabildi. Sel felaketinin etkilenen bölgelerde 150’den fazla baz istasyonu zarar gördü, birçok bölgede günlerce cep telefonu şebekeleri çalışmadı. Deutsche Telekom, sel felaketinden üç gün sonra baz istasyonlarının ancak yarısını tekrar devreye sokabildi.

Afet bölgelerinin tamamında cep telefonu şebekelerinin tümünün tekrar devreye sokulabilmesi yaklaşık iki hafta sürdü.

İçme suyu halen verilemiyor

Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen yaklaşık 20 bin nüfuslu Bad Münstereifel ilçesinde evlere ulaşan su içilemiyor. Yetkililer eve gelen suları kaynatarak kullanmalarını ya da dışarıdan temiz su temin etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Sel felaketinden en çok etkilenen Ahrtal bölgesinde aradan bir ay geçmesine karşın kanalizasyon sistemi yeniden inşa edilemedi. Çalışmadığı için en ufak bir yağışta kanalizasyonda taşmalar meydana geliyor. Doğaya büyük zarar verecek nitelikteki atıkların doğrudan Ahr nehrine boşalması eleştirilere neden oluyor.

Doğalgaz hattının tamiri ancak 5 hafta sonra başlayabildi

Sel felaketinde büyük yıkıma uğrayan Bad Neuenahr-Ahrweiler’de doğalgaz şebekesi de harap oldu, bölgede birçok eve doğalgaz verilemiyor. Heppingen ve Lohrsdorf’ta doğalgaz şebekesinin yeniden inşasına ancak felaketin üzerinden beş hafta geçtikten sonra başlanabildi.

Yıkılan demiryolu hatlarının yapımı aylar sürecek

Sel felaketinde büyük zarar gören Bonn–Rheinbach, Essen–Wuppertal, Euskichen–Bad Münstereifel demiryolu hatlarının yeniden inşa edilerek hizmete alınması bu yılın sonundan önce mümkün görülmüyor.

Hükümet yaşanan olumsuzlukların ardından sel mağdurları için kesenin ağzını açarak 30 milyar avro fon ayırdı. Buna göre, sigortası olmayan ev sahipleri, zararlarının yüzde 80’ini tazmin edebilecek. Sigortası olanlar ise zararlarının tamamını karşılayabilecek.

Sel felaketinde 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 180'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yaklaşık 25 milyar avroluk zararın meydana geldiği felakette erken uyarı sistemlerinin bulunmaması nedeniyle hükümet yoğun eleştiri almıştı. Bunun üzerine Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin toplantısında halkın uyarılması için cep telefonlarına aynı anda otomatik olarak kısa mesaj atılmasına imkan tanıyacak bir sistem oluşturulmasında kararı alınmıştı.