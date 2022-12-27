Almanya silah sattı, Rusya-Ukrayna savaştı

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl 22 Aralık itibarıyla 8,35 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Böylece Almanya'nın 2022'de silah ve askeri malzeme satışı, 2021'de 9,35 milyar avroluk rekor sonrasında ülke tarihindeki en büyük ikinci ihracat rakamına ulaştı.

Verilen yanıtta bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat sattığı ülkenin, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna olduğu kaydedildi.

Berlin, Kiev'e 2,24 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Alman hükümetinin Ukrayna’ya ihracat izinleri Gepard tipi uçaksavar tanklarını, mühimmatları, PzH obüslerini, stinger füzelerini, el bombalarını, kaskları ve araçları da kapsıyor.

Alman hükümetinin Ukrayna dışında çoğunluğu NATO ülkesine yaklaşık 6 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermesi de dikkati çekti.

Ukrayna'yı, 1,83 milyar avro ile Hollanda izlerken, 864 milyon avro ile ABD, 453 milyon avro ile İngiltere ve 249,2 milyon avro ile Macaristan takip etti.

Macaristan'ı 196,1 milyon avro ile Avustralya, 175,1 milyon avro ile Singapur ve 166,5 milyon avro ile Güney Kore izledi.

Ülkenin söz konusu ihracatının yıllık ortalaması, son 5 yılda 6,85 milyar avro olmuştu.

Alman koalisyon hükümetinde "silah ihracatı kuralları" tartışma konusu

Almanya'da geçen yıl silah ihracatına kısıtlamalar getirme vaadiyle iktidara gelen hükümetin, ülke tarihinin ikinci büyük ihracat rakamlarına imza atması da dikkati çekti.

Almanya'da koalisyon müzakerelerinde, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti'nin zorlamasıyla, Alman hükümeti aslında silah ihracatını azaltmayı ve bu amaçla bir kontrol yasası çıkarmayı amaçlıyordu.

Yeşiller Partisi liderliğindeki Ekonomi Bakanlığı, ülkenin silah ihracatı kontrol yasasının güçlendirilmesi ve daha fazla şeffaflık sağlaması için çalışmalar yapıyor.

Alman basınında yer alan haberlerde, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturduğu hükümette bakanlar düzeyinde silah ihracatının kısıtlanması konusunda görüş ayrılıkları da yaşanıyor.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’ın, silah ihracatı kurallarını daha kısıtlayıcı hale getirmek istediği, Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ın ise mevcut kısıtlamaları gevşetmekten yana olduğu belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı, askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasından sonra ülkesinin NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyacaklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı.

Almanya'da tüm yılı kapsayan silah ihracatı rakamlarının ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.