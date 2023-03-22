Almanya 'silahları var göz açtıramayız' diyor

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki 7 eyalette sabaha karşı İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) grubu üyelerine yönelik yapılan baskınlara ilişkin "Biz kendimizi demokrasi düşmanlarına karşı savunuyoruz." dedi.

Fraser, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki 7 eyalette sabaha karşı İmparatorluk Vatandaşı grubu üyelerine yönelik yapılan baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baden-Württemberg eyaletindeki Reutlingen'de yapılan baskında bir şüphelinin silahla yaraladığı özel harekat polisine acil şifa dileğinde bulunan Fraser, failin kısa sürede yakalanmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fraser, demokrasilerini korumaya yönelik tehlikeli operasyonda görev alan polislere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendimizi demokrasi düşmanlarına karşı savunuyoruz. Aralık ayında güvenlik makamlarımız bugüne kadar 'İmparatorluk Vatandaşları'ndan oluşan büyük bir şüpheli terör ağını ortaya çıkardı. Başsavcılık, Federal Kriminal Dairesi, Federal Polis ve ilgili eyalet polislerinin bugün de bu tutarlı yaklaşımı sürdürmeleri ve daha fazla kişiye karşı harekete geçmeleri sevindiricidir. Bu yapıları tamamen ortaya çıkarıp dağıtana kadar bu sert yaklaşımı sürdüreceğiz. Bu aşırılıkçı ortamda hiç kimse kendini güvende hissetmemelidir."

Bakan Faeser, militanların, demokrasiye, devlete, topluma ve insanlara nefret duyduklarını belirterek, "Karşımızda zararsız deliler değil, şiddet içeren hükümeti devirme fantezileriyle hareket eden ve çok sayıda silaha sahip olan tehlikeli aşırılık yanlıları var. Bu aşırılık yanlılarını sürekli olarak silahsızlandırmalıyız. Bunun için de önerdiğim silah yasalarının acilen sıkılaştırılmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

BASKINLARDA 1 POLİS YARALANDI

Almanya'nın 7 eyaletinde aşırı sağcı "İmparatorluk Vatandaşı" üyelerine yönelik baskınların birinde çıkan çatışmada bir özel harekat polisi yaralanırken, 5 kişi hakkında terör örgütünü desteklemekten soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Federal Savcılığın talimatıyla Reutlingen'de bir şüphelinin dairesinde arama yapmak isteyen Baden-Württemberg özel görev gücünden bir memurun şüpheli tarafından açılan ateşle hafif yaralandığı belirtildi.

REİCHSBÜRGER NEDİR?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı, iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğunu savunuyor.

Aralık 2022'de darbe yapmak için hazırlık yaptıkları gerekçesiyle yapılan baskınlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, tutuklu olarak terör örgütü üyeliğinden yargılanacakları günü bekliyor.