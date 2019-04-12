Almanya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatacak

Almanya’nın, Avusturya sınırında uyguladığı kontrolleri 6 ay daha uzatacağı bildirildi.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, hala daha yüksek sayıda yasa dışı sınır geçişlerinin olduğu gerekçesiyle Almanya ile Avusturya arasındaki sınır kontrollerini 11 Kasım 2019 tarihine kadar uzatma kararının alındığı belirtildi.

Haberde, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’a bir mektup yazarak sınır kontrollerinin uzatılmasına ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.

Seehofer, Timmermans'a gönderdiği mektupta, 2018’in Kasım ayından 2019’un Şubat ayına kadar her ay yaklaşık 950 düzensiz sınır geçişinin tespit edildiğini belirtti.

Akdeniz’in doğusunda ve Balkan yolu üzerinde "göç potansiyelinin" arttığına işaret eden Seehofer, bundan dolayı Almanya’nın sınır kontrollerinden vazgeçemeyeceğini kaydetti.

Avrupa’da serbest dolaşımı öngören Schengen Bölgesi’nde yer alan Almanya ve Avusturya arasındaki sınırda, AB'de düzensiz göçmen krizinin patlak verdiği 2015'ten sonra kontroller başlatılmıştı.

Almanya son olarak geçen yılın sonbaharında Avusturya sınırındaki kontrolleri 11 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA