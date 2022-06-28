Almanya sömürge döneminde Afrika'dan aldığı eserleri iade edecek

Almanya'nın başkenti Berlin'deki birçok müzeyi yöneten Prusya Kültürel Miras Vakfı, eserlerin Namibya, Tanzanya ve Kamerun'a iadesi konusunda müzakerelere başladığını açıkladı.

Vakıf, iade edilecek eserler arasında, kuzeybatı Kamerun'daki Nso' halkı için büyük manevi öneme sahip olan ana tanrıça Ngonnso'nun bir heykelinin de bulunduğunu duyurdu.

Bir Alman subayınca Nso'dan zorla alınan heykel, 1903'ten bu yana Berlin Etnoloji Müzesi'nde tutuluyor.

Kurul ayrıca mücevher, alet ve moda ürünleri de dahil olmak üzere 23 eserin kalıcı olarak Namibya'ya iadesini onayladı. 1884'ten 1919'a kadar olan sömürge döneminde çalınan objeler, geçen ay araştırma amacıyla Namibya'ya gönderilmişti.

Vakfın başkanının, Almanya'nın Maji Maji İsyanı sırasında Tanzanya'dan yağmaladığı objelerin iadesiyle ilgili de yetkilendirildiği duyuruldu.