Almanya tarafını seçti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Atina ve Ankara ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ın Almanya'nın NATO müttefiki olduğunu anımsattı ve iki ülkeyi arabulucu olmadan görüşmeye devam etti.

ATİNA'DA AÇIKLADI: YUNANİSTAN'IN YANINDAYIZ

İlk ziyaretini Atina'ya gerçekleştiren Maas, "Almanya ve Avrupa Birliği, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkta Yunanistan'ın yanında" ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, "Tansiyonun düşürülmesi çağrılarına rağmen Türkiye ihlallerini devam ettiriyor. Diyaloğa hazırız ama egemenlik haklarımızı savunacağız" dedi.

MAAS, AKŞAM ANKARA'YA GELECEK

Maas, bugün Atina'da yapacağı görüşmelerin ardından Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

KAYNAK: HABER7