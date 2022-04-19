Almanya Tarım Bakanı Özdemir'den küresel kıtlığın önlenmesi için ilginç öneri

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gazetesinin dün yayımladığı haberde, Birlik 90/Yeşiller partisinin önde gelen isminin görüşleri aktarıldı.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Rusya'nın Ukrayna'yı istilasıyla birlikte dünyanın en önemli tarım alanlarından birinin işlevini kaybettiğini ifade etti. Batı'nın Kiev yönetimine daha fazla silah sağlamaması durumunda küresel kıtlık yaşanabileceğini öne sürdü:

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın uluslararası topluma yönelik olduğu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Bu yüzden Batı'nın Ukrayna'yı daha etkili ve fazla sayıda silahla desteklemesi önemli. Almanya da bu yükümlülükten muaf değil.

56 yaşındaki Özdemir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus askerlerinin bilinçli olarak tarım altyapısını ve tedarik zincirlerini hedef aldığını ve Almanya'nın da bu durumun farkına vardığını söyledi.

Putin'in "açlık stratejisi" olarak adlandırdığı planın devam etmesi halinde tarım konusunda dünyadaki tedarik zincirinin mahvolacağını iddia eden Özdemir, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü gibi uluslararası kuruluşları uyardı. "Bu noktada küresel gıda ve tarım politikaları konusundaki temel ve yapısal sorular hakkında mutabakata varmalıyız" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe