Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları tedarik edecek

Alman basınında yer alan haberlerde hükümet, silah üretimi yapan Krauss-Maffei Wegmann'a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş Gepard uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

Uçaksavarların ayrıca kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ramstein'daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı ifade edildi.