Almanya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayacak

Almanya, Moskova-Kiev arasında yaşanan krizde Ukrayna'ya şimdilik silah sevkiyatı yapmayacağını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, "Gerginliği azaltmak için her şeyi yapmalıyız. Bu noktada şu anda silah teslimatı yardımcı olmaz, Alman hükümetinde bu konuda görüş birliği var." dedi.

Lambrecht, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Almanya'nın Ukrayna'ya silah sağlayan diğer ülkeleri eleştirmeyeceği sözlerini hatırlattı.

NATO, AB ve G7 ülkelerinin Rusya'ya "saldırının sonuçları ağır olur" şeklinde net mesaj verdiğini kaydeden Bakan, "Ancak bu tür teslimatların askeri dengeyi değiştirmesinmin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

"5.3 milyon euroluk hastane yaptırdık"

Lambrecht, "Ukrayna'yı destekleme arzusunu anlayabiliyorum ve bizim yaptığımız tam olarak bu." dedi.

Reuters'ın haberine göre, Almanya'nın ağır yaralı Ukrayna askerlerini yıllardır askeri hastanelerinde tedavi ettiğinin altını çizen Lambrecht, Ukrayna'da 5.3 milyon euroya yaptırdıkları sahara hastanesinin şubat ayında açılacağını kaydetti.

İngiltere, birkaç gün önce Kiev'e tanksavar silahları tedarik etmeye başladı. ABD Senatosu'nda Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden iki temsilci de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bu ülkeye füzeler, küçük silahlar ve tekneler içerebilecek silahlar gönderileceği sözünü verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in çatışma bölgelerine öldürücü silah tedarik etme politikası olmadığını vurguluyor.

Kaynak: Euronews