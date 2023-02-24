Almanya, Ukrayna’ya vermeyi taahhüt ettiği Leopard 2 tanklarının sayısını artırdı

Almanya'nın Ukrayna’ya sağlamayı taahhüt ettiği Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tank sayısını 18’e çıkardığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Alman ordusunun stoklarından Ukrayna’ya 4 Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tankı daha sağlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, böylece Almanya’nın Ukrayna’ya vereceği ana muharebe tank sayısının 18’e çıkarıldığı belirterek bu kararla Portekiz ve İsveç’in Ukrayna’ya sağlayacağı Leopard 2 tanklarıyla karma bir Ukrayna taburu oluşturulabileceği kaydedildi.

Almanya 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 Leopard A6 tankı sağlayacağını açıklamıştı.