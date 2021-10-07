Almanya ve Danimarka, DEAŞ kampından 48 kişiyi ülkeye götürdü

Bakanlık, kadınların terör örgütüne katılmaktan yargılanacağını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas adına yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzey doğusundaki DEAŞ kampına Danimarka ile birlikte Çarşamba gecesi ortak operasyon yapıldığı ifade edildi. Operasyon sonucunda 8 kadın ve 23 çocuk Almanya'ya, 3 kadın ve 14 çocuk Danimarka'ya getirildi. Açıklamada Bakan Maas, çocukların koruma altına alınacağını ancak kadınların gözaltına alınarak yabancı terör örgütüne üyelikten yargılanacağını belirtti.