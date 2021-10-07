Almanya ve Danimarka, DEAŞ kampından 48 kişiyi ülkeye götürdü
Almanya Dışişleri Bakanlığı Danimarka ile birlikte Suriye’deki DEAŞ kampına yapılan ortak operasyon sonucunda 37 çocuk ve 11 kadın ülkelerine geri getirildiği belirtildi.
Avrupa 07.10.2021, 23:06
Bakanlık, kadınların terör örgütüne katılmaktan yargılanacağını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas adına yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzey doğusundaki DEAŞ kampına Danimarka ile birlikte Çarşamba gecesi ortak operasyon yapıldığı ifade edildi. Operasyon sonucunda 8 kadın ve 23 çocuk Almanya'ya, 3 kadın ve 14 çocuk Danimarka'ya getirildi. Açıklamada Bakan Maas, çocukların koruma altına alınacağını ancak kadınların gözaltına alınarak yabancı terör örgütüne üyelikten yargılanacağını belirtti.
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