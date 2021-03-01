Almanya'da berberler ve kuaförler açıldı

İki hafta önce alınan karar uyarınca berberler ve kuaförler hizmet vermeye başladı.

Kuaförlerde bu nedenle yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Köln'de 20 yıldır kuaförlük yapan Filiz İlboğa, açılma kararını çok iyi karşıladıklarını belirterek, "2,5 ay kapalıydık. Zor zamandı. Çok yoğunuz şu an randevularımız dolu." dedi.

İlboğa, kapandıkları dönemden bu yana kendilerine söz verilen devlet yardımlarının hala ulaşmadığını vurgulayarak, "Ailemin desteğiyle ayakta kalabildim. Bugüne kadar bana ulaşan bir devlet yardımı olmadı. Birkaç arkadaşım dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bundan sonra ne kadar açık kalacağız, ne zaman kapanacağız diye endişeli bir bekleyişimiz de var." diye konuştu.

Kuaförlere gelenler önce hazırlanan kişisel bilgiler formunu doldurmak zorunda kalıyorlar.

Maske ve mesafe kuralına uymayanlar kuaförlere kabul edilmiyor.

AA