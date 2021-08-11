Almanya'yı ayağa kaldıran aşı iddiası

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama kampanyasının yürütüldüğü Almanya'da çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Polis soruşturması neticesinde bir hemşirenin aşılanmak üzere gelenlere tuzlu su enjekte edilmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı.

Almanya'nın kuzeyindeki Friesland bölgesindeki bir aşı merkezinde görevli hemşirenin, binlerce insana gerçek dozlar yerine tuz solüsyonu uygulamasından şüpheleniliyor.

YENİDEN AŞI YAPTIRIN ÇAĞRISI

Endişelerin ardından yetkililer, söz konusu kişilere yeniden koronavirüs aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

8 BİN 600 MAĞDUR

Yerel Meclis üyesi Sven Ambrosy, "Kelimenin tam anlamıyla şok oldum." dedi. Yaklaşık 8 bin 600 sakinin etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

Polis müfettişi Peter Beer, tanık ifadelerine göre “makul tehlike şüphesi” olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan hemşirenin neyi hedeflediği ise bilinmiyor.