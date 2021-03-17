Almanya’da 249 kişi daha koronadan öldü

Almanya’da dün 83,7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 86,2'ye yükseldi.

Almanya’da 249 kişi daha koronadan öldü

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 249 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 435 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 764’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı 249 kişi ölürken toplam ölü sayısı 73 bin 905’e çıktı.

Almanya’da dün 83,7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 86,2'ye yükseldi.

17 Şubat’ta son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 57 olarak tespit edilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste 100’ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.

Almanya’da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşmüş, mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19’un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

AA

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