Almanya'da aşırı sağcı polislerin sayısı yükseliyor

Almanya'nın Hessen eyaletinin İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcılıkla suçlanan polislerle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli polis sayısının 49'a yükseldiğini duyurdu.

Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, eyalet parlamentosunda yaptığı açıklamada, suçlama yöneltilen polislerin sadece ortaya çıkan skandalın ardından geçen hafta lağvedilen Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinde (SEK) değil, eyalet genelindeki farklı emniyet birimlerinde görev aldığını açıkladı.

Çoğunluğu SEK timinde olmak üzere söz konusu polislerin Devlet Kriminal Dairesi (LKA), çevik kuvvet, Eyalet Polis Merkezi, Frankfurt ve eyalet emniyet müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde görev aldığı bildirildi.

İnternet üzerindeki sohbet gruplarında, aşırı sağ örgüt propagandası yapma, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanan 49 polis ile beraber 7 kişinin ise emniyet birimlerinde görev almadığı belirlendi.

Söz konusu 56 kişi arasında 24'ü hakkında disiplin cezası da dahil henüz hiçbir işlem yapılmadığı belirtildi.

Hessen İçişleri Bakanı Beuth, bu rakamların yürütülen soruşturma çerçevesinde rakamların her an değişebileceğini belirterek, yaklaşık 18 bin sohbetin incelendiğini, geçen hafta polislerin konut ve bürolarında yapılan aramada elde edilen delillerin incelenmesine devam edildiğini aktardı.

Savcılığın, biri eski 19'u aktif olmak üzere 20 SEK polisi hakkındaki soruşturma yürüttüğü biliniyor. Bu polisler Nasyonal Sosyalist örgüt propagandası yapmak, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanıyor.

Hessen İçişleri Bakanlığı 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurmuştu.